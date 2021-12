I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 28 dicembre 2021, a poco più di una settimana dalla sfida contro l’Atalanta

Tuttosport

-Grandi manovre per la fascia. Lazzari in vendita. E propone Zaza

L’esterno non rientra nei piani di Sarri e Vagnati che lo conosce ci proverà. A Roma stanno cercando un vice Immobile. Anche Skov Olsen sul mercato

-E ora Verdi riapre la pista Orsolini

I granata ipotizzano col Bologna uno scambio di attaccanti: il rossoblù possiede la fisicità e l’imprevedibilità che cerca Juric. E Verdi in Emilia potrebbe rilanciarsi

La Gazzetta dello Sport

Il muro è tornato. Il Toro riscopre la super difesa: ecco come Juric l’ha ricostruita

Bremer guida il quarto reparto della A, il secondo per tiri in porta subiti. Numeri in linea coi record del 2019