I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco la rassegna stampa di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021

Tuttosport

Pobega si sente sempre più Toro

“Sì, sto bene qua. Riservato e duro: vi spiego perché”

Si riparte: Rincon, Baselli e Kone con la valigia?

Mediani in uscita per riprovarci con Amrabat. Sull’ex atalantino anche Venezia e Brescia, ma Mazzarri lo aspetta sull’isola

“Potenza, gol: dà tutto. Ti porta in Europa, lui!”

Tesser lo lanciò a Pordenone: “Merito suo, non mio. Va sempre a 100 all’ora, ma ha testa. Cultura del lavoro enorme: è una spugna. E’ il futuro del calcio azzurro”

Toro: avanti per Orsolini. Il Toronto vuole Belotti!

Il costo del rossoblu è sceso a 12 milioni dai 15 estivi. Il sogno canadese: Insigne con il Gallo

La Gazzetta dello Sport

Toro, belle sorprese

Da Pobega a Vojvoda fino a Buongiorno: quanti salti in alto