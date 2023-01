I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 23 gennaio 2023: sabato la vittoria con la Fiorentina ma tiene banco il mercato

La Gazzetta dello Sport

Aleksey l’artista non si ferma più. La collezione di gioielli mancini fa felice il Toro

Il russo continua a firmare reti d’autore col sinistro. Così per Juric è indispensabile

Tuttosport

-Marsiglia su Ilic, Toro nei guai

Cairo, ultimi tentativi. Il piano B: Makengo

-E rimane l’intrigo Shomurodov

Prestito: Toro in pole su Cremonese e Lille. Ma se la Roma trova un acquirente…