I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 20 gennaio 2023: domani la sfida alla Fiorentina

Tuttosport

-Incontro per Ilic-Hien: “Ne stiamo parlando, tutto può capitare”

Così Sogliano, ds del Verona: “Ma ora stop, abbiamo una gara importantissima”

-Tatarusanu come vice. Titolare Vanja o Cragno

Berisha ha chiesto di essere ceduto ma dovrebbe restare fino a giugno: da luglio si candida al suo posto il milanista, in scadenza

Corriere Torino

Schuurs “insegue” la Fiorentina

Oggi provino decisivo per l’olandese

La Repubblica

Il Toro prepara la campagna toscana. Idea Ilic per il mercato