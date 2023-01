I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 19 gennaio 2023: fra due giorni la sfida alla Fiorentina

Tuttosport

-Vagnati: “Li vogliamo tutti”

Shomurodov: vertice con Tiago. “Con la Roma rapporto ottimo”

-Se Vanja non firma rivoluzione Toro in porta. In pole di nuovo Cragno

-Con Juric fuori il francese spera

A Firenze Linetty o Adopo accanto a Ricci

La Gazzetta dello Sport

Un jolly per il Toro. Centrale o terzino in difesa, Rodriguez è l’uomo in più che aiuta Juric

Lo svizzero copre due-tre ruoli, è indispensabile per il tecnico