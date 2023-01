I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 17 gennaio 2023: calciomercato, con Ilic nel mirino

Tuttosport

-Ilic sempre più vicino. Toro-Verona: ballano 2 milioni. Il serbo e Hien: subito via ai contratti

Vagnati vuole chiudere a breve: 15+3 milioni, Setti ne chiede 20

-Per Lukic rimane l’ansia. Oggi altri esami per capire quanto sarà lungo lo stop

-Anche la Roma su Schuurs. Sondaggi per Viti e Baniya

Chiesti i 2 difensori in prestito con diritto. Besiktas su Rodriguez

La Gazzetta dello Sport

Torino, su la testa

Riposo, recuperi e il vero gioco. La ricetta di Juric per ripartire subito