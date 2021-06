I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 16 giugno 2021

Mercato, ovviamente: i giornali sportivi, oltre agli Europei, sono focalizzati sulle operazioni e trattative delle squadre in vista della nuova stagione. Per quanto riguarda il Torino, il futuro di Belotti tiene banco ma anche la scelta di rinnovare il contratto a Milinkovic-Savic. Ecco i titoli sul Torino nella rassegna di oggi.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Juric-Belotti: contatto! Telefonata al Gallo: “Ti aspetto: se vuoi saremo felici in 2”

Emerge un nuovo retroscena sulla telenovela sul capitano del Toro, in scadenza nel ’22 (trattative ferme): gli auguri del neoallenatore granata per il suo cammino negli Europei e un messaggio chiaro per luglio

–Messias: attenzione a 3 big

Toro in pole per il brasiliano, ma è duello con l’Atalanta. La novità: i sondaggi di Milan e Napoli, dopo la Fiorentina

–Ma Vagnati 2 anni fa bocciava Milinkovic

2024: per il ds è titolare

La Gazzetta dello Sport

Milinkovic, col rinnovo fino al 2024 il Toro ha spalancato una porta sul futuro

A Juric piacciono la personalità e la padronanza tecnica del portiere serbo: c’è naturalmente anche il suo ok dietro questo nuovo accordo