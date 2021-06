Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Il calciomercato (e in particolare la trattativa per Junior Messias) è il tema principale sulle pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino, ma si parla anche della salvezza raggiunta dalla formazione Primavera, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano delle vicende della squadra granata.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Toro in pole per Messias e Orsolini c’è

L’offerta granata al Crotone è la più concreta (e il brasiliano si vede molto bene con Juric). Lyanco e Zaza per il Bologna

Nicola: “Sarei restato”

E’ rimasto male per come Cairo e Vagnati lo hanno liquidato: “Il Toro per me va oltre esserne allenatore”

La Gazzetta dello Sport

Izzo, vacanze di lavoro

Armando no-stop. Il leone del Toro di corsa nel futuro

La Stampa

Juric fa tornare di moda gli esterni. Cairo corteggia Orsolini

Mercato, Messias resta l’obiettivo numero uno. Spunta l’ipotesi Park, 20enne del Real Madrid

Il Corriere della Sera

Toro, batosta indolore: è salvo

I granata ne beccano cinque dai blucerchiati, ma dicono grazie alla Roma che passa sul campo del Bologna