I titoli dei quotidiani sul Torino: tra mercato e campo (ri-)spunta Mazzarri. E’ polemica sui Camp estivi

La rassegna stampa dei quotidiani sul Torino, tra campo e mercato. Su Tuttosport spicca un approfondimento sui Toro Camp estivi, fermi al 2019 e rimborsati solo in parte. Sul Corriere un’intervista a Mazzarri, ex allenatore del Torino ora in cerca di una nuova avventura. Mentre La Stampa approfondisce il tema Sanabria, candidato per il dopo Belotti.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Toro, fai piangere anche i tuoi bimbi!

Zero Camp estivi: tutti riprendono e rilanciano, il sito del Torino FC per l’attività dei piccoli è fermo al 2019. E la società rimborsa (solamente in parte) con i voucher

Coppitelli merita rinnovo e mezzi

Il tecnico chiederà garanzie a Cairo: per rifondare

A sinistra c’è Hancko. E riecco Garritano jr.

Vagnati fa seguire il terzino sinistro slovacco dello Sparta Praga, mentre per la trequarti si ricandida il nipote d’arte reduce da una bella stagione in B col Chievo

La Gazzetta dello Sport

Lukic, futuro a tutto campo

Juric punta sul serbo per cambiare il Toro

Il Corriere della Sera

Mazzarri: “Mancini ha buone idee, per questo funziona tutto”

La Stampa

Sanabria si rilassa al mare e studia da 9 titolare se il Gallo farà le valigie

Il paraguaiano in vacanza a Minorca per il dopo Belotti