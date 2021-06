Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Le trattative di mercato che il dt Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo stanno portando avanti sono i principali argomenti sui giornali che si occupano del Torino in edicola quest'oggi.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Portiere Toro: grana per Juric

“Ivan, fai finta che Sirigu non esista”. Gratis al Genoa?

Cairo e Vagnati categorici: via a ogni costo. E rispuntano i rossoblù. Confermato, per il ds il titolare è Milinkovic-Savic: come vice si tratta Mirante

Rodriguez blocca un nuovo terzino

Lo svizzero sul mercato. Aina può anche restare

Messias il summit per avere lo sconto

In settimana il nuovo confronto tra Vagnati e il Crotone: non può bastare Djidji a coprire l’attuale distanza tra domanda e offerta. Orsolini del Bologna resta un obiettivo caldo.

La Gazzetta dello Sport

Mandragora è al centro del nuovo Toro

Sa fare il play-mediano, difendere e segnare. E Juric lo apprezza fin Dale giovanili del Genoa.

Corriere della Sera

Toro, tra i nuovi ‘acquisti’ di Juric c’è Lukic

Il tecnico croato è convinto che l’attuale rosa granata abbia già valori importanti.