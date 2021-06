Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino in edicola quest’oggi.

Il calciomercato e le varie trattativa che il dt Davide Vagnati sta portando avanti sono gli argomenti principali sulle pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei giornali che si occupano delle vicende legate alla squadra granata.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Belotti? 34 milioni!

Cairo ha fissato il prezzo. Il Gallo non è più incedibile

E’ quanto si è sentito chiedere il Milan, via intermediari. Se Andrea resterà al Toro, sarà perché le offerte non saranno all’altezza e per l’effetto Juric

Juric: sì a Simeone. Una stima sbocciata nell’anno di Genova

Nel ’16/’17 erano in rossoblù: il sudamericano ad appena 21 anni chiuse la stagione con 13 reti in 36 gare. E’ un’alternativa al Gallo

Quei sondaggi per Chiquinho. Una seconda scelta per Ivan

Non gioca quasi mai, il Benfica se ne disfa. Ma chiede 9 milioni: come a gennaio.

La Gazzetta dello Sport

Tutti gli uomini di Juric

Dal vice Paro e Barbero: ecco i volti del nuovo Toro

Il tecnico porta con sé da sempre uno staff contenuto: un aiuto in panchina, due preparatori e il nutrizionista