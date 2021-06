I titoli sui quotidiani in edicola oggi, mercoledì 23 giugno 2021: il mercato, la trattativa per il portiere e quella per Messias tra i temi principali

Calciomercato, ovviamente: sui giornali in edicola il 23 giugno oltre all’Europeo l’argomento caldo è ovviamente quello che riguarda le trattative delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione. Lo stesso per i granata, che al momento oltre al rinnovo di Milinkovic-Savic non si sono mossi in altre direzioni. Ecco i principali titoli dei quotidiani in edicola mercoledì 23 giugno 2021.

La rassegna stampa del 23 giugno 2021 sul Torino

–Tuttosport

Svolta Berisha per Juric. Toro, i pali scottano con Milinkovic-Savic. Mirante? Congelato

Sirigu scaricato. Il serbo non dà garanzie, anche se Vagnati lo vede titolare: ma il ds non soffoca le preoccupazioni e ora cerca un vice più giovane del romanista. E così chiama l’albanese, che portò alla Spal

–La lotta per il vivaio. Bava lascia il Toro? Ora Vagnati ci spera

–Assalto a Messias: i piani

Incontro col Crotone, se le richieste resteranno troppo alte Vagnati ricomincerà a sondare Ramirez e Vazquez: a costo zero

-La Gazzetta dello Sport

Lo scatto di Verdi

Juric lo chiama così può ripartire e prendersi il Toro