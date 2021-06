Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Mercato, trattative e operazioni che potrebbero essere portate a termine: sono questi gli argomenti principali presenti sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei giornali.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Il Toro va da Hancko

Il Vagnati esterofilo. Scommesse, sconti: si offre pure Bamba

In principio fu Vuskovic, poi congelato da Juric. Il ds cerca qualche straniero da lanciare in Italia. Ruoli diversi e valori differenti: purché non cari. I sondaggi per Antiste, Park, Gudmundsson e Chiquinho

Ora Berisha è in pole. Contratto, si tratta: due anni come minimo

La Gazzetta dello Sport

Juric chiama la gioventù granata

Gemello, Kane, Millico, Rauti e il 2001 Karamoko convocati per il ritiro. Saranno osservati speciali