I titoli sul Torino dei quotidiani che si occupano anche delle vicende granata: la rassegna stampa di venerdì 25 giugno 2021

Tuttosport

-“Berisha sicurezza”. Garantisce De Biasi: “Nella mia Albania non l’ho più tolto”

L’ex ct della nazionale balcanica, ora in Azerbaigian e con un passato importante nel Toro, descrive l’alternativa a Milinkovic-Savic in vista del divorzio con Sirigu: “Etrit ha fisico e rassicura i compagni”

-Il Messias di Francia

Sondaggi su Eliasson, è diventato un affare

La Gazzetta dello Sport

-Accordo totale, Ansaldi rinnova. Il Toro sfreccia

Avanti insieme per un altro anno. Ora può entrare nella storia granata

-Bella sorpresa per Juric: tante migliorie al Fila