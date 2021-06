I titoli sul Torino dei quotidiani che seguono la squadra granata: la rassegna stampa di oggi, lunedì 28 giugno 2021

Tuttosport

-“Supryaga-Toro? Ok”. Lucescu e il suo talento: “Affare utile per tutti”

Il tecnico della Dinamo Kiev: “Shevchenko lo ha escluso dall’Ucraina e lui c’è rimasto male. Deve crescere, però è un talento e la Serie A farebbe al caso suo”

-Aina nel cuore ha ancora il Fulham

“Quel club è diventato parte di me”. E il Toro?

-Per Belotti dalla Premier ora si fa sotto l’Arsenal. E rispunta il solito Borini

L’ex attaccante di Juric a Verona, adesso in Turchia, è per l’ennesima volta chiacchierato in granata. E Cairo valuta nuove situazioni per il Gallo

La Gazzetta dello Sport

Voglia di ripartire. Il Toro ha riattaccato la spina: da Bremer a Izzo, si va di corsa

Vacanze quasi finite, i granata hanno ripreso ad allenarsi nei luoghi di villeggiatura. Rientro in città nel weekend, raduno il 6 luglio