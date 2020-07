La rassegna stampa di oggi, 30 luglio 2020 - Toro.it

I titoli sul Torino dei quotidiani in edicola giovedì 30 luglio: dalla partita tra i granata e la Roma all’offerta della cordata Taurinorum

Tiene banco la questione Cordata Taurinorum sui quotidiani che si occupano del Toro: la rassegna stampa del 30 luglio vede anche spazio per la partita giocata ieri dalla squadra di Longo, la penultima della stagione, in attesa di chiudere domenica 2 agosto alle 20.45 a casa dell’ex Mihajlovic. Ecco i principali titoli.

La rassegna stampa del 30 luglio 2020

– La Gazzetta dello Sport

E’ Roma D’Europa

Rimonta il Toro e chiude quinta. I granata lottano ma non basta.



Singo, che serata. Esordio da titolare e primo gol in A

Ha 19 anni, non ama i social, ha un fisico potente e tanta voglia di imparare: un nuovo talento sbuca tra i grandi

– Il Corriere Torino

Berenguer e Singo. A Torino c’è vita oltre al Gallo Belotti

Verdi ispira il Toro, Wilfried lo conquista

-Tuttosport

“Cairo, ti offriamo 200 milioni. Per il Toro un fondo lussemburghese”

Conferenza surreale, poi compare l’advisor Console: “Cairo ne vuole tra i 300 e i 350, noi rappresentiamo un imprenditore e 3 soci. Ho visto i soldi: 500 milioni, contatti con gli Emirati”.