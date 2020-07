La rassegna stampa di oggi, 31 luglio 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Le mail inviate dallo studio della Console and Partners a Urbano Cairo – per provare a iniziare la trattativa di compravendita del Torino con la Cordata Taurinorum – e le trattativa di calciomercato sono gli argomenti principali sui quotidiani in edicola questa mattina che si occupano delle vicende della squadra granata. Ecco i principali titoli nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa

Tuttosport

Ecco la mail: “Cairo, incontraci”

Il documento spedito due volte: oggi la telefonata

L’advisor Console pronto a chiamare Cairo: ignorate le 2 mail. Imprenditore leader e 4 soci: sono tutti tifosi. Ieri mattina summit e strategie: coinvolto anche in ds

Quei 200 milioni destinati al fondo: sarà la prova chiave

Dalla Germania l’imprenditore leader deve impegnare il denaro nel fondo creato in Lussemburgo per il Toro: poi i versamenti dei soci (altri 200 milioni). Lettera d’intenti dagli Emirati Arabi

Edera e Millico: la verità

Martedì, gara ai rigori. Le 2 riserve ad alta voce: “Perché li proviamo? Tanto in area non arriviamo mai”

La Gazzetta dello Sport

Nuova regia Meité. Il gigante al centro del Toro del futuro

In due mesi è tornato a brillare: il club lo conferma e con lui progetta la ripartenza

Niente più Bormio. Il ritiro granata trasloca a Biella

Avanza l’ipotesi di preparare la prossima stagione nello stadio dedicato alla memoria di Pozzo. Rebus date: 2 possibili soluzioni

La Stampa

Toro, i dubbi di Sirigu: la Capitale lo tenta

Corriere della Sera

Singo conquista il Toro