La rassegna stampa di oggi, 1 agosto 2020 - Toro.it

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Urbano Cairo, che espresso la propria volontà di non vendere il Torino, sono l’argomento principale sui principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano delle vicende della squadra granata. Ecco tutti i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

“Non incontro nessuno”

Cairo snobba la mail e sfida ancora tutti: “Progetto il futuro”

Il presidente del Torino alza ulteriormente il muro: “Il club non è in vendita, non tratto, lo ribadisco”. E sui social si scatena la rabbia dei tifosi, al di là delle perplessità sui candidati acquirenti

Console gli telefona, il patron non risponde

Giampaolo, nodo ingaggio. Andersen e Shick in lizza

Anche i nuovi giocatori seguiti confermano la probabile svolta in panchina. Di Francesca rimane alla finestra

La Gazzetta dello Sport

Cairo: “Non incontro nessuno, il Toro non è in vendita, si lavora per il futuro”

Il presidente granata spazza via ogni dubbio. Sta progettando il rilancio per il prossimo anno

La Stampa

La ripartenza di Cairo: ‘Lavoro al Toro del futuro’

Corriere della Sera

“Non intendo vendere il Toro”