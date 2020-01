La rassegna stampa di oggi, 5 gennaio 2020 - Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola: la rassegna stampa del 5 gennaio 2020, la giornata del match contro la Roma

Nella giornata in cui il Toro scenderà in campo contro la Roma, i quotidiani che parlano dei granata si concentrano non solo sulla sfida dell’Olimpico ma anche sul calciomercato del Torino. La sessione si è aperta lo scorso 2 gennaio e al momento si sono registrate solo le partenze di due classe 2000. Uno è Rauti, in prestito al Monza, l’altro De Angelis, a titolo definitivo a Gozzano. Tra i temi dei giornali la conferenza stampa di Mazzarri e le difficoltà che la squadra potrebbe incontrare a Roma, dove Cairo ritroverà il suo vecchio ds.

Torino, la rassegna stampa del 5 gennaio 2020

Ecco la rassegna stampa del 5 gennaio 2020.

Tuttosport

“Toro via, chi rompe”. Mazzarri: “Mercato e impresa a Roma”

“Grazie a Dio il 2019 è finito: speriamo che ora tutto giri meglio”. Stasera, poi il Genoa e il Bologna: trittico bollente

Toro con otto assenti. E c’è la grana Laxalt

Il 2020 granata si apre all’insegna dell’emergenza

Il Toro attacca: Okaka, Torregrossa o Barrow

A breve nuovi summit con l’Udinese, intanto Bava ci prova anche con l’attaccante del Brescia e tenta pure di superare il Bologna nella corsa alla punta dell’Atalanta

La Gazzetta dello Sport

Dzeko punta quota 100 Belotti cerca l’Europa. Tra Roma e Torino è una sfida da bomber

Un anno fa il bosniaco indossò la fascia di capitano per la prima volta proprio contro il club granata. Il Gallo viene da 21 gol nel 2019 e ha Ossola nel mirino

La Stampa

Prova Capitale

Stasera il Toro a casa della Roma: per i granata partita dal pronostico chiuso. Mazzarri però ci crede: “Pronti a qualcosa di speciale contro una corazzata”