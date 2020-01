La rassegna stampa di oggi, 6 gennaio 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

La vittoria ottenuta ieri sera dal Torino all’Olimpico contro la Roma e, ovviamente, il tema dominante nelle pagine dei vari quotidiani che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco tutti i titoli presenti nei quotidiani in edicola questa mattina che si occupano delle vicende della squadra granata.

Tuttosport

Belotti capitale! Roma ai suoi piedi

Un gol super, un rigore perfetto: il capitano con una prova eroica prende Ossola e resuscita i granata. Mazzarri, lezione a Fonseca

“Ecco l’anima Toro! Tutti bravi come me. Non fermiamoci più”

Belotti: “Che emozione avere eguagliato un grandissimo campione come Ossola. Finalmente cattivi e con i nervi saldi: mai riusciti prima, ci abbiamo lavorato molto”

San Sirigu, miracoli anche alla 100^

Nkoulou non sbaglia niente davanti a Petrachi, Rincon il solito combattente. Un disastro Florenzi, Mancini e Dzeko

La Gazzetta dello Sport

Un Belotti scatenato firma il blitz a Roma. Mazzarri si rilancia. Fonseca, brusco stop

Il centravanti azzurro piazza una doppietta, più un palo e una traversa, e non sbaglia il rigore decisivo. I giallorossi fanno la partita, i granata colpiscono

Eguagliato Ossola. Andrea è fra i grandi: “Ma non basta…”

Il capitano sale a 85 gol in granata come l’ala del Grande Toro. Mazzarri: “Porta la nostra bandiera”

La Stampa

Il canto del Toro

Impresa dei granata: Roma battuta in casa. Una vittoria che può finalmente dare una svolta alla stagione. Belotti straordinario: il Gallo firma la doppietta e trascina la squadra. Si rivedono pressing e concentrazione