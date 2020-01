Torino, la rassegna stampa di oggi mercoledì 8 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il calciomercato comincia a scaldarsi, da Bonifazi a Kurtic fino a Barrow. Domani c’è il Genoa

La rassegna stampa di oggi sul Torino tratta di due temi principali: il calciomercato e la Coppa Italia (domani c’è il Genoa). Si parla di Bonifazi, Kurtic, ma anche Barrow e Wague. Dubbi di formazione per Mazzarri.

Tuttosport: Barrow, sfida a Miha

Duello Toro col Bologna. Bonifazi: assalto Spal

Guaio Ansaldi, nuovo ko. E Wague? Per Cairo è caro

Ennesimo infortunio muscolare per l’argentino, proprio ora che stava guarendo: forse perderà anche il Sassuolo

La Stampa: Toro-Genoa al gelo e un’ora impossibile. Vince la televisione, perdono ancora i tifosi

Coppa Italia, domani ottavi di finale alle 21.15. La Rai sceglie la prima serata e l’inizio insolito

CronacaQui: In casa è tutto un altro Torino. Ora le prove Genoa e Bologna

La squadra di Mazzarri ha collezionato più punti lontana dal pubblico amico

La Gazzetta dello Sport: Maxi affare Torino-Spal. Bonifazi via, chiesto Kurtic

Kevin saluta e va in prestito con obbligo a 11-12 milioni, gli emiliani vogliono Meité per lo sloveno che piace al Parma

Corriere Torino: Mazzarri, mini turnover

Domani è Coppa Italia col Genoa: il tecnico perde Verdi (squalifica) e non recupera neppure Ansaldi. Ma Lyanco e Iago sono a un passo