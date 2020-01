Torino, la rassegna stampa di oggi 9 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Mazzarri si prepara per la Coppa e stoppa il calciomercato. Contro il Genoa spazio ai big

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Walter Mazzarri stia preparando la sfida di questa sera di Coppa Italia: voglia di fare il massimo e di non lasciare niente al caso. Bloccato il mercato.

Tuttosport: “È una finale di Champions!”

Mazzarri carica la Coppa con le parole e le scelte: “Gioca Sirigu, perché non voglio che qualcuno pensi a una partita con minore importanza”. Il Toro di Cairo mai oltre i quarti

Il Toro aspetta, gli altri no. Si dirotta su Okaka e Fofana

Svaniti Barrow e Kurtic, Bonifazi e Zaza in partenza, Mazzarri ha chiesto l’attaccante dell’Udinese

La Stampa: Toro in Coppa Italia per fare sul serio: “Voglio vedere l’adrenalina di Roma”

C’è il Genoa, Mazzarri pensa a Belotti-Zaza: “Il mercato? Fino a mercoledì tutti fermi”

CronacaQui: Mazzarri carica: “Coppa come una finale di Champions…”

La Repubblica: Mazzarri e il Genoa dei misteri: “Come una finale di Champions”

Sfida casalinga di Coppa Italia, il mister carica i suoi: “Abbiamo un solo imperativo: vincere”. Nicola e i suoi rossoblu sono un rebus: “Visti all’opera appena una volta”. Il tecnico parte da 4 certezze

La Gazzetta dello Sport: Toro, grandi manovre. Zaza e Falque in uscita, l’obiettivo è Scamacca

Sull’ascolano grande interesse anche da parte del Benfica. Per Bonifazi la Spal è in vantaggio

Corriere Torino: Le certezze del Toro

Stasera Coppa Italia, contro il Genoa per cercare i quarti. Mazzarri conta sui top: “Sirigu, Nkoulou, Rincon e il Gallo sono la nostra anima”