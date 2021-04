I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 28 aprile 2021: ecco cosa scrivono sui granata i principali quotidiani

La sfida salvezza col Parma, il mercato, il futuro dei giocatori in rosa: questi i principali temi che ruotano intorno al Torino, sviluppati nelle pagine che si occupano dei granata. A seguire i principali titoli dei quotidiani in edicola mercoledì 28 aprile 2021.

La rassegna stampa del 28 aprile 2021

– Tuttosport

Nicola, devi vincerla tu. Vigilia di 4 maggio, tutto col Parma.

Senza i “suoi” Mandragora e Verdi, il tecnico è chiamato a inventare qualcosa e vincere: pure per il Grande Torino

Belotti, Mandragora e Singo: quando il Toro perde prima di giocare

Le parole di Vagnati sul Gallo, dell’agente del napoletano e del giovane ivoriano sono lo specchio di un club ormai ritenuto di passaggio e vetrina di mercato

–La Gazzetta dello Sport

Rosa, fiducia e calendario. Perché Nicola crede nel Toro

I granata oltre il ko col Napoli. Adesso serve un finale al massimo

–La Stampa

Toro, al 70′ esce il Gallo Viaggio nella crisi dell’ex intoccabile Belotti. Dal Covid al contratto

Juventus, Bologna, Napoli: fuori a 20′ dalla fine in 3 delle ultime 5 gare

Più partite in casa e una sola big Toro, i vantaggi che valgono la A

Cinque squadre in lotta in un pugno di punti per non retrocedere: mai così tante negli ultimi sedici anni