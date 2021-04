La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: flop granata contro il Napoli, la classifica torna a spaventare

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata abbia perso contro un Napoli troppo più forte, e ora inizia a tremare di fronte alla possibilità di una retrocessione: la classifica fa paura, partita decisiva contro il Parma.

Tuttosport: Troppo Napoli: Toro, torna la paura

Gattuso si esalta nei limiti granata: presi Juve e Milan

“Loro forti e capaci ma noi non molliamo. La salvezza resta lì”

Nicola punta il dito sul secondo gol: “Dovevamo essere più attenti. Le squalifiche? Non mi preoccupano. Lotteremo sino alla fine”

La Stampa: Altra categoria

Toro strapazzato da un super Napoli che sorpassa la Juve e sale al terzo posto

CronacaQui: Toro, uno-due letale. Il Napoli è troppo forte per la squadra di Nicola

Basta un quarto d’ora

La Repubblica: Nicola: “Il Napoli è stato più forte ma non abbiamo mai mollato”

Il Toro ritorna in piena zona retrocessione, terz’ultimo a 31 punti con Benevento e Cagliari. Il mister: “La classifica non mi preoccupa, sappiamo da sempre di dover lottare fino alla fine”

La Gazzetta dello Sport: Ringhio Napoli: è terzo

Gattuso aggancia Juve e Milan. Due gol in 13 minuti e Torino ko

Corriere Torino: “Toro ok, loro top”

Nicola: “Complimenti al Napoli. E ai miei, che dopo l’uno-due sono rimasti in partita contro una squadra di grande qualità”