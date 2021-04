La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola e la carica dell’allenatore per affrontare il Napoli

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Davide Nicola stia preparandosi per la partita contro il Napoli: l’allenatore chiede alla sua squadra tutta la grinta possibile per affrontare uno dei gruppi più in forma del campionato.

Tuttosport: Nicola vuole un Ringhio Toro

“Io e Gattuso stessa grinta: in battaglia!”

Manca da 4 anni il gol su punizione diretta: Verdi, ti ricordi Ljajic?

Dal 2017 a oggi soltanto la rete dell’ex napoletano al Bologna, segnata di fatto dal portiere Da Costa. Mai più uno specialista

La Stampa: Salvezza e corsa Champions, c’è l’oro dietro a Toro-Napoli

Recupero lampo per Sirigu: contro un attacco da 500 tiri Nicola si affida al suo numero uno

La Repubblica: Nicola: “Toro, sette sfide per salvarsi. Oggi col Napoli un esame di laurea”

In coda è bagarre: dopo la vittoria con la Roma il Cagliari affianca i granata e il Benevento a quota 31 punti. Se Belotti e soci battono o pareggiano con gli azzurri faranno un favore alla Juventus nella corsa per la Champions

La Gazzetta dello Sport: Il gol mostra i muscoli

Belotti trascinatore, Osimhen più solista. La potenza è tutto

Corriere Torino: “Il coraggio del Toro”

Granata in campo contro il Napoli (ore 18.30). Nicola: “È la squadra più difficile da affrontare in questo momento: dobbiamo scendere da cavallo e andare alla baionetta”