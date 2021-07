I titoli sul Torino dei quotidiani in edicola oggi, domenica 18 luglio 2021

Tuttosport

-Juric, facci vedere un Toro. Vecchi giocatori ma nuove idee

Ore 17, contro l’Obermais Merano (Eccellenza) la prima uscita: il tecnico croato conta di far vedere la sua mano

-Sicuri allo stadio. Istruzioni ai tifosi

Per l’amichevole col Bochum biglietti solo online

-Che colpo in uscita! Meitè va al Benfica, 7 milioni per Messias

Considerato il rendimento del francese, l’operazione (ormai definita) è quasi un affare. E riavvicina al Toro il brasiliano

La Gazzetta dello Sport

“Toro, è l’anno del riscatto e al Mondiale voglio andarci”

Dimostrerò a Juric di essere al top. E mi riprenderò la Nazionale