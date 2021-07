I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 19 luglio 2021: tra campo (l’amichevole col Merano) e mercato

Tuttosport

-Juric parte subito all’attacco. Corsa, pressing e aggressività: il marchio Toro

Anche se solo il primo test contro i dilettanti del Merano, si vedono già uno spirito e un gioco diverso: Ivan mai zitto

–Buongiorno in palla, Mandragora leader e Millico batte Verdi

Senza Belotti è Izzo il primo capitano. Aina molto concentrato, Vojvoda vivace. Zaza volenteroso. Portieri: esame rimandato

–Clown per Cairo. Applausi per Ivan

500 tifosi al campo: quanto affetto

La Gazzetta dello Sport

-Fumata granata. Toro-Bremer, accordo totale. Il difensore allunga fino al 2024

Premiata la crescita del brasiliano, così è stato blindato. Il club e il tecnico Juric puntano su di lui: può diventare uno dei leader del futuro

-Spunta l’idea Ruan del Gremio, Meitè-Benfica in chiusura

C’è interesse per il difensore brasiliano. Goleada nel primo test, doppiette per Millico e Zaza: 11-0 al Merano