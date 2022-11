I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 23 novembre 2022: mercato e occhio al Mondiale in Qatar

Tuttosport

-Toro-Praet, ecco le cifre

Il Leicester: 9 milioni. I granata: meno di 5

-Touré: sì, piace a Vagnati. In ballo pure piste estere

Da Pisa emergono nuove indiscrezioni sul “Pobega della serie B”

-Ola Aina, il rinnovo è congelato: più vicino il ritorno in Premier

La Gazzetta dello Sport

Un Buongiorno da Toro. Capitano bandiera nella scia di Cravero. E numeri da grande

Da vent’anni un torinese nato al Filadelfia non portava la fascia. Adesso Ale vuole porre la firma su una nuova epoca. È esploso: «Qui resto a lungo»