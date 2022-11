Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Gli obiettivi del Torino per la sessione invernale di calciomercato che è ormai alle porte e non solo: sono questi i temi presenti sui quotidiani in edicola questa mattina che si occupano delle vicende che riguardano la squadra granata. Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei giornali.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Toro, occhi sul Pobega della B

Nuova pista in mediana: Touré del Pisa

Rodriguez pronto per un Mondiale a tinte granata

Il boom con Juric gli ha consentito di essere inamovibile anche con la Svizzera

Grana Lukic, Adopo e Ilkhan: tutti già in bilico per gennaio

Il serbo sogna un top-club, il francese è ancora in scadenza, il turco va prestato

La Gazzetta dello Sport

I compiti di Ricci

Non si ferma più. A tutta palestra per aggiungere muscoli da Toro