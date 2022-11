I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 21 novembre 2022: pausa per il Mondiale e Toro in “vacanza” fino al 28

Tuttosport

-Juric vota per Nzola. Piace al Toro ed è in scadenza

Trattative per prenotarlo con sei mesi di anticipo: il bomber angolano non vuole rinnovare con lo Spezia

-E ora Berisha guarda allo Spezia

L’albanese è uno dei portieri nel mirino se i liguri saranno obbligati

-Lukic, affari in segreto

Piaceva alla Roma, in Inghilterra lo segue il Leeds. Voci sul cambio di procuratore per avere più chance sul mercato

La Gazzetta dello Sport

A tutto Vlasic. Segna, crea, recupera. Nikola uomo Toro e Juric non ci rinuncia

Il fantasista croato è un giocatore completo:i numeri lo premiano, per il tecnico è già un leader