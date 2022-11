I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 19 novembre 2022: un giorno al Mondiale, il caso Lukic, il mercato

Tuttosport

-Toro show con Praet

L’arrivo del belga porterebbe il salto di qualità tanto atteso

-Lukic, saluti che fanno male: “Io ho grandi ambizioni”. A gennaio cessione sicura

In un’intervista il centrocampista ha fatto chiaramente capire le sue intenzioni

-Il Toro dei capitani decisi e silenziosi

Buongiorno, Rodriguez, Djidji: nuovi simboli

La Gazzetta dello Sport

-Pellegri senza sosta. Si allena al Filadelfia tutte le mattine. Rinuncia alle ferie per un 2023 da Toro

Ogni giorno campo, terapia e palestra. Altro esame alla caviglia: dal 28 in gruppo