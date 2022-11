I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 18 novembre 2022: mercato e rinnovo di Vagnati

Tuttosport

-Toro, il progetto per l’Europa

Vagnati firma fino al 2025: ora Juric per sognare ancora

-Praet primo obiettivo di gennaio. Nuovi contatti col il Leicester. E c’è in ballo il rinnovo di Lukic

-Per Kone una partenza lanciata

Subito protagonista col Frosinone

La Gazzetta dello Sport

-Mercato e non solo. Avanti con Vagnati: rinnova fino al 2025

Nel club opera dal 2020 su diversi livelli. Rosa, conti, gestione, scout e nuove sfide

-Iniziati i lavori per le vele automatizzate

Corriere Torino

Vagnati, ancora Toro

Tra investimenti e risultati la squadra è migliorata ancora, Il presidente Cairo conferma il direttore tecnico fino al 2025