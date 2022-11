I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 17 novembre 2022: pausa del campionato in attesa di riprendere il lavoro al Fila

Tuttosport

–“Ho il Toro nel cuore, resterò qui a lungo”.

Buongiorno: “Voglio ripagare la fiducia ricevuta e poi questa è casa mia“

-La strana rivincita di Vojvoda dopo la rabbia per la sostituzione

Il soldato di Juric fa discutere i tifosi sui social: non vede l’ora di riscattarsi

-Juric chiede aiuto!

Sognando le Coppe. ll tecnico parla con altri allenatori e preparatori straniere per gestire la sosta del Mondiale

La Gazzetta dello Sport

I ragazzi Toro. Da Schuurs a Buongiorno e Zima. I super ventenni del muro granata

Seconda miglior difesa in casa della Serie A: il ricambio generazionale è completato, e il rendimento è in linea rispetto a un anno fa