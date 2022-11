I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 16 novembre 2022: pausa del campionato, il Toro a fine mese riprenderà il lavoro al Fila

La Gazzetta dello Sport

Dicembre da Toro: il ritiro in Spagna e test di alto livello per correre subito

Dodici giorni a Murcia e partite contro Lilla e Valladolid per ritrovare la condizione. Il 23 gara a Torino: sarà festa con i tifosi

Tuttosport

-Non solo Juric: pure il dt

Rinnovo pronto per Vagnati

-Berisha: “Non gioco, cerco squadra”

“Dopo le buone partite dello scorso anno credevo di meritare spazio”

-Fila: sì, cortile aperto

Il Toro accoglie le richieste dei tifosi. Come da statuto.