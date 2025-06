Ecco i titoli sul Torino dai principali quotidiani di oggi: dagli obbiettivi di mercato alla finale conquistata con l’Under 17

Tuttosport

Toro, da Sottil a Ikoné. Intreccio Ngonge-Vanja

Il Napoli vuole mettere le mani su Milinkovic Savic e offre l’ala belga che ha poco spazio con Conte. Baroni l’aveva valorizzato a Verona.

Novità Jurasek. C’è l’offerta per il terzino

Trattativa aperta con il Benfica: Vagnati lavora per averlo in prestito con diritto di riscatto.

Primavera Toro. Avanti con Fioratti in ritiro con Baroni

La decisione è stata presa: nessun ribaltone in panchina. I ragazzi in Alto Adige con la prima squadra.

La Stampa

Atalanta, pronti 22 milioni per Ricci. Il Toro resiste allo shopping di Juric

L’ex allenatore chiede anche Ilic e Gineitis. C’è l’offerta per l’azzurro al centro di un’asta

Luongo dà al Toro la finale scudetto contro il Milan

Under 17: Sconfitti i bianconeri, niente derby

Lazaro deve convincere. Intanto il Toro tratta Ngonge.

Punto fermo di Vanoli, con Baroni per l’austriaco cambia la prospettiva. Potrebbe essere usato come terzino, ma deve conquistare il nuovo tecnico.

La Gazzetta dello Sport

I guardiani del Toro. Maripan più Coco. Baroni può contare sui pilastri in difesa

I due centrali possono essere dei riferimenti del nuovo Toro. Il Cileno leader, Saul muscolare: un mix ideale.