I titoli dei principali quotidiani sui granata: la trattativa Toro-Napoli per Vanja e Ngonge, l’interesse per Volpato e l’Under 17

Tuttosport

Napoli-Vanja, più vicini. Ngonge al Toro: la carta per lo sconto

Incontro chiave a Milano tra Vagnati e Manna: il ds azzurro vuole chiudere in fretta per il portiere. L’ala che piace a Baroni può entrare nella trattativa.

Scatto per Volpato, si tratta col Sassuolo

Ala o trequartista, lanciato a Roma da Mourinho. Mancino puro: in un tridente ama accentrarsi da destra.

Toro, stasera l’assalto a un altro scudetto

Stasera a Frosinone la finale del campionato Under 17 con il Milan. Per i granata sarebbe il coronamento di una stagione perfetta.

La Stampa

Preso a costo zero, via per 18 milioni. La parabola di Vanja, affare granata

Con Juric ha conquistato la maglia da titolare, poi è cresciuto: lavoro, carattere e calcio potente.

La Gazzetta dello Sport

Garanzia Gineitis. Segna, ha idee e grinta. Gvidas nel Torino prenota il posto fisso

Tra i migliori nell’ultima stagione, il lituano punta alla maglia da titolare. E può crescere ancora.