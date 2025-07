I principali titoli dei quotidiani sul Torino: vicini Ismajli e Ngonge, l’interesse francese per Ciammaglichella e il rinnovo di Gineitis

Tuttosport

Ismajli e Ngonge in ritiro col Toro

Tutto fatto per il difensore, sprint per l’ala. Idee Cepeda e Kjerrungaard. Gineitis rinnova: 2029. Paris FC su Ciammaglichella.

Idea Cepeda, su Ciamma il Paris Fc

Il talento cresciuto nel vivaio granata piace anche all’Entella che lo vorrebbe avere in prestito.

Il futuro è Gineitis. Rinnova fino al ’29

Quindici mesi fa un primo ritocco. Ora sarà una delle colonne di centrocampo con Casadei.

La Stampa

Toro, Gineitis rinnova. Un segnale di fiducia che vale il futuro

Aumento di stipendio e accordo fino al 2029 per il lituano. Sarà un jolly nel centrocampo che saluta Ricci e accoglie Anjorin.

La Gazzetta dello Sport

Gineitis 2029. Toro il mancino cresce ancora. E adesso fa collezione di rinnovi

C’è l’accordo per il terzo prolungamento in 2 anni: altre quattro stagioni in granata e un’opzione fino al 2030.