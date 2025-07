Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’addio di Ricci all’arrivo di Anjorin per rinforzare il centrocampo

Tuttosport

Promessa di Cairo a Baroni. “Toro ok al 90% in ritiro”

I granata in Alto Adige da metà luglio: “Vorrei consegnare al tecnico una squadra pronta il più possibile. Stiamo lavorando su più tavoli.

Avanti per Ngonge. La chiave: acquisto con le condizioni

Trattativa col Napoli: prestito oneroso con possibile trasferimento a titolo definitivo a obbiettivi raggiunti.

Coco, il ballo dell’offerta. Ma Ismajli aspetta il Toro

Il club granata spera che oggi l’Al-Duhail formalizzi finalmente la nuova proposta da 9 milioni in 3 anni per Saul. L’albanese è già pronto a firmare.

Ricci-Milan: Sì. “Mai così emozionato”

“Farò del mio meglio per pagare la fiducia. Non vedo l’ora di salutare i tifosi a San Siro” Ieri primo colloquio di persona con Allegri.

La Stampa

Anjorin oggi al Toro, un filo da riallacciare dopo il sogno Chelsea

Alle 8,30 fissati i test medici per l’inglese rilevato dall’Empoli. Debuttò a 16 anni con i Blues, frenato soltanto dagli infortuni.

Cairo: “Ricci accontentato” Il Toro abbraccia Anjorin

Il patron: “Voleva che accettassimo l’offerta del Milan”. L’erede in città

La Gazzetta dello Sport

“Toro, c’è Anjorin”

Cairo: “Ha talento e potenziale e ora pensiamo agli esterni”

Tino, scuola Chelsea e passo da Premier. Può diventare un top

Il nome in onore di Asprilla, le giovanili nei Blues, la tenacia. Dopo tanti stop, a Empoli si è rivelato un centrocampista totale.