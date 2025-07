Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Gazzetta dello Sport

Anjorin a tutto campo

Corsa, tecnica, gol e può coprire più ruoli. Nuovo jolly per il Toro

Tuttosport

Ora Pezzella: Toro-Empoli asse sempre caldo

Dopo Anjorin e Ismajli (firma domani) dai toscani può arrivare pure il terzino, che difficilmente resterà in B: discorsi avviati tra i club

Vanja, voci turche: Falcone e Montipò prime scelte granata

Il leccese cerca squadre più ambiziose: il suo agente è in azione. E il veronese per ora non prolunga oltre il ’26

Sazonv, quel ko e la beffa del Kaiserslauten

Dembelé-Perciun: il Toro blinda il futuro

Il terzino rinnova fino al 2026 e il trequartista al 2029: opzione per un altro anno per entrambi

Corriere Torino

Zapata e Schuurs al Fila per inseguire il Torino. E Duvan sogna già San Siro

Sia l’attaccante che il difensore si son fatti male contro l’Inter