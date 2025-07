Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: l’obiettivo Ngonge, l’arrivo di Ismajli, la protesta a Pesaro

La Gazzetta dello Sport

Benedetti: “Il Toro è solido. Stimo Baroni, con la sua serenità aiuterà i giovani”

L’ex difensore: “Marco fa giocare bene le sue squadre. Maripan resterà leader, Gineitis crescerà ancora”.

Benedetti: “Il ritorno di Zapata porterà positività, sarà un beneficio per il gruppo”

L’ex difensore: “Gli scudetti Under 17 e 18 sono stati dei colpi. E occhio a Cacciamani”.

Tuttosport

“Vogliamo un Toro vero”

Sabato a Pesaro altra manifestazione di protesta. Hanno aderito 76 club di tifosi. Il portavoce Patrignani: “Basta con Cairo, non ci rappresenta”. Mercato: oggi Ismajli. Baroni aspetta almeno un rinforzo in attacco per il ritiro: sprint per Ngonge.

Toro, i giorni di Ngonge. Ed è lotta a tre per Oristanio

Il fantasista del Venezia interessa anche al Parma e al Sassuolo: la concorrenza rischia di far decollare un’asta per il cartellino.

Silvestri: “Contatti col club granata, ci spero tanto”

L’ex portiere di Sampdoria ed Empoli è svincolato e Milinkovic-Savic è in bilico sul mercato.

C’è anche Ismajli. Visite e poi la firma

Oggi primo giorno in granata per l’ex empolese.

Patrignani: “Pesaro, raduno del tifo. Vogliamo un Toro vero”

Patrignani, organizzatore dell’evento e portavoce della protesta: “Adesioni a raffica. Basta Cairo, non ci rappresenta. Invochiamo un nuovo presidente”.

La Stampa

Toro, c’è del buono in Danimarca. Così ha scovato Kjerrumgaard

Il giovane bomber dell’Odense da mesi nel mirino dei granata.

Fisico, esperienza e leadership: Ismajli garanzia del nuovo Toro

Oggi visite mediche e firma sul contratto triennale per il difensore albanese ex Empoli. Lanciato da Tudor nello Spalato, ha debuttato in A contro la Juve: ora aiuterà i granata.