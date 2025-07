Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalla nuova offerta per Coco all’arrivo di Ismajli

Tuttosport

Toro, urgenza ali: Ngonge. Zaniolo: l’agente da Vagnati

Il dt tornerà all’assalto del belga anche slegandolo dalla trattativa col Napoli per Vanja. Chiarite le condizioni economiche del jolly italiano

Ismajli in arrivo. Per Coco 9 milioni. Può dire sì al Qatar

Il centrale albanese aspetta Vagnati per firmare con i granata. Il contratto con l’Empoli è scaduto

Stadio libero, nuova era Toro

Per la prima volta dopo il fallimento di Cimminelli l’impianto potrà cambiare proprietario: Cairo può acquistarlo e poi vendere il Club

La Stampa

Ismajli ha già scelto. Accordo con il Toro per aiutare la difesa

L’albanese da oggi è svincolato e aspetta il via libera granata. Contratto triennale per l’ex Empoli, Coco verso il Qatar

La Gazzetta dello Sport

“Baroni arriva al cuore granata. Punto su Casadei: sarà il suo anno”

Il primo allenatore dei vent’anni di presidenza Cairo “Ok la scelta del tecnico, è preparato e ha soluzioni”