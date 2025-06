I principali titoli dei quotidiani sul Torino: le ultime novità sul calciomercato granata tra entrate e uscite

La Gazzetta dello Sport

Ilic è scattato in anticipo per scalare il Toro. E Baroni lo aspetta

La mezzala si allena in palestra a Belgrado a 10 giorni dal raduno: il tecnico progetta per lui un anno da protagonista

Tuttosport

Ismajli, sì a tempo. Il Toro lo ha prenotato ma dipende da Coco

Per depositare il contratto dell’ex empolese, Cairo attende che Saul accetti il Qatar. In ballo 16 milioni

Tchatchoua, nuovo assalto. Sondaggio per Zortea

Prosegue la trattativa con il Verona, ma i granata seguono anche l’esterno di proprietà del Cagliari

Anjorin: è fatta! Contratto fino al ’29, Pellegri all’Empoli

La mezzala inglese arriva al posto di Ricci: Cairo incassa 25 milioni dal Milan e ne versa 5 ai toscani

C’è la pista Oristanio, se Ngonge non si sblocca

Con il Napoli non c’è ancora l’accordo, Vagnati si guarda intorno e valuta tutte le alternative

La Stampa

Nel nome di Asprilla per prendersi il Toro. Anjorin va di fretta

Accordo con l’Empoli per il centrocampista

Corriere Torino

Appuntamento al Filadelfia: l’8 luglio il Toro al lavoro. E dal 14 ritiro in Val Venosta

Ultimi giorni di vacanza per la squadra granata: il 19 prima amichevole