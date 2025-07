Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalla prima amichevole stagionale alle parole del capitano Zapata

Tuttosport

Ruggito Zapata “Da leader in doppia cifra. Toro, arrivo”

“Non vedo l’ora di rientrare in campo. Qui non sono soltanto il capitano, mi sento una guida”.

Oristanio, sì! Il Toro deve scegliere la via

Col giocatore, che preferisce i granata a Parma e Sassuolo, c’è già un’intesa fino al 2030.

Il giorno di Ngonge. Ecco l’ala per baroni

C’è l’intesa sul prestito con diritto. Sul tavolo anche Milinkovic Savic: accordo vicino, Falcone in arrivo.

La Stampa

Debutta il nuovo Toro. Vlasic sarà il capitano. Anjorin tra i più attesi

Oggi amichevole a Prato allo Stelvio (ore17) contro l’ingolstadt. Tedeschi allenati da Sabrina Wittmann, prima donna tra i pro.

Zapata è pronto a riprendersi il Toro “Ho imparato di nuovo a camminare”

Oggi (ore17) la prima amichevole dei granata: il capitano resta fuori per precauzione.