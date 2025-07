Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Dalle notizie su Ngonge e Oristanio al possibile sostituto di Milinkovic-Savic

Tuttosport

Ngonge arriva. Vanja parte. Toro-Napoli weekend caldo

Il portiere ha respinto tutte le altre offerte ricevute: vuole l’azzurro. Da limare gli ultimi dettagli, ma domani può essere il giorno decisivo.

Si stringe per Oristanio. Oggi il vertice

C’è ancora distanza tra i due club, il trequartista spinge per chiudere la trattativa e trasferirsi in granata.

Per il dopo Milinkovic Savic è Falcone il favorito

Il Lecce chiede 10 milioni per il portiere: trattativa aperta

“Non basta per l’Europa. Ma che colpo Ngonge!”

Mandorlini: “Il belga porta spirito vincente, può segnare l’inizio di un ciclo. Mi piace molto anche Oristanio”.

La Stampa

Il Toro chiude un’era. Via Milinkovic-Savic in arrivo c’è Falcone

Il portiere serbo al Napoli dopo le 8 stagioni in granata.

Il Toro piazza il doppio colpo sulle fasce. Dopo Ngonge arriva anche Oristanio

Domani l’ala belga sarà in città e domenica inizierà a lavorare nel ritiro di Prato allo Stelvio. Accordo trovato con il Venezia per l’esterno cresciuto nell’Inter: ora nuovo assalto a Elmas.