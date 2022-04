Alessandro Costa e il suoi ospiti, a partire dalle ore 20.30 su GRP TV, commenteranno il ritorno alla vittoria del Torino dopo 77 giorni

Juric potrebbe chiedere lumi a Nicola e Fazio su quanto Belotti sia inesistente in trasferta. Il difensore campano per tentare fermare il “Gallo” ha dovuto abbatterlo in area e farsi ammonire 2 volte. Il mister dei campani, proprio a causa del gol del suo ex bomber Belotti, vede calare considerevolmente le possibilità salvezza della sua Salernitana. E domenica il Toro riceve il Milan, con tutta l’intenzione di “vendicare” lo 0-7 dello scorso anno 12 maggio, e rovinare il sogno scudetto dei rossoneri. Questi e molto altri i temi di “Orgoglio Granata”, in onda stasera 4 aprile, in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, dalle ore 20.30 alle 22.30. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Gli ospiti in studio di stasera di “Orgoglio Granata” saranno: la Leggenda Granata Natalino Fossati, il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il cantautore granata Andrea Giraudo, le bellissime e competenti Lucrezia Maritano ed Emilia Boseica, il creatore di eventi culturali granata Franco Carena, il trader sportivo Matteo Possamai. E non mancheranno le consuete rubriche: L’amarcord granata di Fabio Milano, Le statistiche di Massimo Fiandrino, Le pagelle di Federica Biei, i “numeri del Toro” Martina Anna Vannini.

Orgoglio Granata: i contatti

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno intervenire in diretta scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Laura Massobrio, che affianca Alessandro Costa nella conduzione.