I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 4 aprile 2022, a due giorni dalla vittoria con la Salernitana

Tuttosport

-Solo Juric può fare rimanere Belotti

Più delle parole pesano le ambizioni e le garanzie

-Belotti: -3 gol per quota 100

In A col Toro sono già 97. E a Salerno il terzo palo

La Gazzetta dello Sport

Toro, test di crescita. Cinque big da qui alla fine per colorare la stagione

Grandi sfide con Milan, Lazio, Napoli, Atalanta e Roma

La Repubblica

Il Toro risolve il rebus tra i pali. Juric: “Ora il titolare è Berisha”

Il portiere granata protagonista di un paio di interventi risultati decisivi nella trasferta vincente di Salerno

La Stampa

Juric vuole il Toro a quota 50. “Siamo salvi, divertiamoci”

Le ultime otto gare dovranno dare una connotazione positiva alla prima stagione del tecnico