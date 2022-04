I titoli dei principali quotidiani sul Torino, che dopo la vittoria contro la Salernitana si avvicina alla sfida contro il Milan

Tuttosport

“Creare la cittadella granata!”

La Città ha deliberato. Cairo, tu cosa fai?

Salvare i due monconi è la prima urgenza

I resti dello stadio del 1926 sono in condizioni fatiscenti: ecco l’iter in corso

Juric ieri sera ha studiato la capolista

Spettatore di Milan-Bologna a San Siro

“Gallo resta con noi”

Compagni in pressing

La Gazzetta dello Sport

Toro, gran finale

Berisha e Izzo sono tornati al top. Juric ora ha due titolari in più