I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 6 aprile 2022, a quattro giorni dalla sfida al Milan

La Stampa

Praet prova a bruciare le tappe. L’obiettivo è rientrare tra un mese

Tuttosport

-Cairo: non vendo Singo. Tottenham chiama Torino, la prima risposta è un no

Mossa di Paratici per il pupillo di Conte, il patron però si è detto non intenzionato a cedere l’ivoriano

-Ricci si ferma: allarme Milan

L’ex Empoli ha un problema al muscolo tibiale

La Gazzetta dello Sport

Toro forza 50. Ora Juric vuole superarsi ed entrare nella top 10

A otto gare dalla fine il tecnico lancia la volata per battere il proprio record di 49 punti col Verona. E ha 4 buoni motivi…