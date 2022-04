I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 1 aprile 2022, alla vigilia di Salernitana-Torino

Tuttosport

-I milioni per Cairo col capitale di Juric. Il Toro vale di più

Da Djidji a Rodriguez, da Lukic a Mandragora, da Singo a Vojvoda: tanti granata sono rinati e hanno appeal sul mercato. Ora tocca a Vagnati: in entrata e un uscita

-Bremer, c’è Dimarco. E rispunta Caldata

La trattativa con l’Inter per l’asso brasiliano riapre le porte all’esterno sinistro, già cercato la scorsa estate e gradito a Juric. Che potrebbe rilanciare anche il difensore ora al Venezia

La Gazzetta dello Sport

Toro a tutto Lukic

Juric, novità al centro. C’è il serbo dietro a Belotti?

Contro l’ex Nicola, il tecnico è privo di Pobega e ridisegna il centrocampo: Ricci in coppia con Mandragora.

La Stampa

Il Toro è pronto all’attacco, assalto alla peggior difesa

I granata in trasferta contro la Salernitana, ultima in classifica

Il Toro formato B&B prepara il gran finale

Belotti e Bremer cambieranno maglia ma promettono di trascinare i granata nelle ultime nove giornate