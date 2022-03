I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 31 marzo, a due giorni dalla sfida alla Salernitana

Tuttosport

-Belotti e Toro: i rischi dell’attesa. Juric auspica piani chiari e presto. Gallo, che botta

La nuova eliminazione dal Mondiale, i 2 minuti di Mancini, il pericolo di un tilt tecnico e mentale

-Brekalo corre verso Salerno

Ieri in gruppo, oggi test di idoneità post Covid

-Massa e Guida, rieccoli già. Le dure punizioni arbitrali

La Gazzetta dello Sport

Il genietto liberato. Brekalo è tornato, Juric può sorridere: ora ha voglia di Toro

Ieri secondo tampone negativo per Josip. Ok l’idoneità sportiva: si è allenato al Fila